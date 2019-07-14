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S-400 füze savunma sistemi malzemelerini taşıyan uçak Mürted Hava Meydanı'na indi
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S-400 sevkiyatı kapsamında 6. uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında altıncı uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Özcan Yıldırım   | 14.07.2019
S-400 sevkiyatı kapsamında 6. uçak Mürted'e indi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatının planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Sevkiyat kapsamda altıncı uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

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