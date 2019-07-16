S-400 sevkiyatı kapsamında 11. uçak Mürted'e indi
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında on birinci uçak uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onbirinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/F7TV58Pd37— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Temmuz 2019
Sevkiyat kapsamında on birinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.