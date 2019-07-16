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S-400 sevkiyatı kapsamında 11. uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında on birinci uçak uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Hamdi Çelikbaş   | 16.07.2019
S-400 sevkiyatı kapsamında 11. uçak Mürted'e indi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

Sevkiyat kapsamında on birinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.

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