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S-400 sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Hamdi Çelikbaş   | 16.07.2019
S-400 sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçak Mürted'e indi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.

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