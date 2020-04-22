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Kuveyt'ten tahliye edilen Türk vatandaşları Esenboğa Havalimanına indi
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Türkiye

Rusya'dan yaklaşık 400 Türk vatandaşının bu hafta tahliye edilmesi planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismalioğlu,"Türkiye'den 12 uçuş ile 1950 Rus vatandaşını tahliye ettik. Bu hafta tahliye uçuşları kapsamında Rusya'dan da yaklaşık 400 Türk vatandaşını yurda getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Enes Duran   | 22.04.2020
Rusya'dan yaklaşık 400 Türk vatandaşının bu hafta tahliye edilmesi planlanıyor Fotoğraf: İbrahim Erikan/AA

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde Türkiye'den 12 uçuş ile 1950 Rus vatandaşının tahliye edildiğini belirterek, "Bu hafta tahliye uçuşları kapsamında Rusya'dan da 400 Türk vatandaşını yurda getirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Karaismailoğlu, Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeny Dietrich ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinde Türkiye ile Rusya arasında yapılan tahliye uçuşları, demir yolu taşımacılığı, denizcilik konuları ile ulaştırma alanındaki ilişkilerin Kovid-19 salgınından en az şekilde etkilenmesi ve ilişkilerin artırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, demir yolu taşımacılığını bu süreçte bir fırsat olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde yapılan tahliye uçuşlarına ilişkin de bilgi verdi. Karaismailoğlu, "Türkiye'den 12 uçuş ile 1950 Rus vatandaşını tahliye ettik. Bu hafta tahliye uçuşları kapsamında Rusya'dan da yaklaşık 400 Türk vatandaşını yurda getirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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