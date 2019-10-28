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Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Aynur Ekiz   | 28.10.2019
Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı.

Görüşmelere yarın devam edilecek.

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