Euro
8.77
Dolar
7.40
BIST 100
1,083.91
Altın
1,943.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

RTÜK'ten Tele 1'e verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına ilişkin açıklama

Kuruldan yapılan açıklamada, "İlgili kuruluşun son yargı kararı gereğince Üst Kurulun vermiş olduğu idari yaptırım müeyyidesini bu gece itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir" denildi.

Barış Gündoğan   | 02.09.2020
RTÜK'ten Tele 1'e verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına ilişkin açıklama

Ankara

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele 1'in "Yayınlar, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez" ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle alınan 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararlarının, yargı tarafından kaldırıldığını duyurdu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, bağımsız yargının, Üst Kurulu haklı bulduğu belirtildi.

6112 sayılı Kanun'a göre faaliyet gösteren RTÜK kararlarının, yargıya açık olduğu vurgulanan açıklamada, "Her kişi ya da kurum gibi Üst Kurul da yargı kararlarına uymak zorundadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020/27 sayılı toplantıda Tele 1’in, kanunda yer alan 'Yayınlar, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez' ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle alınan 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları, yargı tarafından kaldırılmıştır.

İlgili kuruluşun, son yargı kararı gereğince Üst Kurulun vermiş olduğu idari yaptırım müeyyidesini bu gece itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan RTÜK üyelerinin açmış olduğu davaları da mahkeme reddetmiştir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Kovid-19'a yakalandı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 26 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 188 bin 961'e yükseldi

Benzer haberler

RTÜK'ten Tele 1'e verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına ilişkin açıklama

RTÜK'ten Tele 1'e verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına ilişkin açıklama

RTÜK Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nü erişime açtı

RTÜK Akit TV hakkında inceleme başlattı

RTÜK'ten Tele 1'e idari para cezası

RTÜK'ten Tele 1'e idari para cezası
RTÜK Başkanı Şahin'den kaymakam adaylarına 'medya ve iletişim' konferansı

RTÜK Başkanı Şahin'den kaymakam adaylarına 'medya ve iletişim' konferansı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından RTÜK'e başvuru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından RTÜK'e başvuru