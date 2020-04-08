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RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüsten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, "Türkiye'de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti" diye yansıtan Halk TV'yi idari para cezasına çarptırdı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 08.04.2020
RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

Ankara

Edinilen bilgiye göre, RTÜK'ün bugünkü olağan Üst Kurul toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki bilgileri yanlış aktaran Halk TV'ye idari yaptırım uygulanmasına karar verildi. 

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüsten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, izleyicilerine "Türkiye'de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti" diye yansıtan Halk TV'nin yayını, RTÜK izleme uzmanlarının raporlarında yer aldı.

Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarıldığı kanaatindeki raporu değerlendiren Üst Kurul, tespit edilen kusuru yerinde bularak Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına hükmetti.

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