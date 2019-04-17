Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.51
Dolar
5.74
BIST 100
98,203.20
Altın
1,273.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu konuşuyor
logo
Türkiye

RTÜK'ten Atatürk ve siyasi liderlere hakarete ceza

RTÜK tarafından, AKİT TV ve KRT'ye yayınlarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılması nedeniyle ceza verildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 17.04.2019
RTÜK'ten Atatürk ve siyasi liderlere hakarete ceza

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Üst Kurul'un olağan toplantısında, yayın ihlalleri değerlendirildi.

Haber bülteninde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarf edilen hakaret içerikli sözler nedeniyle KRT'ye idari para cezası ve iki kez program durdurma cezası verildi.

AKİT TV'ye, "Gün Başlıyor" isimli programda Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden yapılan canlı yayın sırasında muhabirin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, AKİT TV'de yayınlanan "Saklanan Tarih" programında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsına yönelik kastı aşan ifadeler için de idari para cezası kesildi.

Halk TV'de yayınlanan "Siyaset Kültürü" programında bir CHP milletvekilinin sarf ettiği sözler de ilgili yasaya aykırı bulunarak kanala idari para cezası uygulandı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Belarus ilişkileri ivme kazanıyor
Ajax efsanesi yeniden mi doğuyor?
Almanya-ABD güvenlik ortaklığı çatırdıyor mu?
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür

Benzer haberler

RTÜK'ten 5 kategoride 50 kanala ve programlarına ödül

RTÜK'ten 5 kategoride 50 kanala ve programlarına ödül

RTÜK'ten İslam'ı aşağılayan ifadelere ceza

Sağlık Bakanlığından RTÜK'e 'Zalim İstanbul' başvurusu

RTÜK'ten Dış Paydaş Anketi

RTÜK'ten Dış Paydaş Anketi
'Milli bir marka olan AA, gururumuz olarak ilelebet yaşayacak'

'Milli bir marka olan AA, gururumuz olarak ilelebet yaşayacak'