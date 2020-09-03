RTÜK'ten Netflix'e 'çocuk istismarı' uyarısı

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RTÜK Netflix'in 'Minnoşlar' adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verdi

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Netflix'in, çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verdi.

Eda Özdener   | 03.09.2020
RTÜK Netflix'in 'Minnoşlar' adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verdi

Ankara

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü. 

Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu ele alan Üst Kurul, 9 Eylül 2020'de yayınlanacağı duyurulan “Minnoşlar” isimli filmin fragmanında, yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde durdu. 

Uzman raporundaki "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirmesi üzerine RTÜK, bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine, bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.

Akit TV raporunu da ele aldı 

Akit TV'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin verilen haberin alt bandında Anıtkabir için kullanılan ifade de Üst Kurul toplantısında görüşüldü. 

RTÜK, söz konusu ifadenin toplam 1 dakika 43 saniye süresince ekranda kalması sebebiyle Kanun’da yer alan "Yayın hizmetleri… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiğini belirledi. Üst Kurul, yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi. 

Sahte ürün satışı yapılan televizyon kanallarının da gündeme geldiği toplantıda, sağlık beyanıyla halkı kandırarak sahte ürün ve bitkisel ilaç satan KANAL YALOVA, TOP SHOP TV, ANADOLU TV, BLD, NEHİR, DOLUNAY INT kanallarına en üst sınırdan para cezasıyla program ve yayın durdurma cezası verildi. 

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