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RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'de sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür

RTÜK Başkanı Şahin, İzmir depremiyle ilgili sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür etti.

Ferdi Türkten   | 04.11.2020
RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'de sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki deprem felaketinde sorumlu yayıncılık yaparak halkın doğru bilgi almasını sağlayan fedakar haberci arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, insanı ön planda tutan ve adeta bir depremzede hassasiyetiyle görev yapan yayıncı dostlarımıza iyi ki varsınız diyorum." ifadelerini kullandı.

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