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Rize'ye gelen 4 bin 569 çay üreticisine Kovid-19 testi yapıldı

Rize'ye diğer illerden gelen 4 bin 569 çay üreticisine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapıldı.

Fikret Delal   | 24.05.2020
Rize'ye gelen 4 bin 569 çay üreticisine Kovid-19 testi yapıldı Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu / AA

Rize

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il dışından gelen çay üreticilerine Kovid-19 önlemleri çerçevesinde her haneden bir kişi seçilerek test yapıldığı belirtildi.

Testlerin 3'er kişilik 110 ekiple yapıldığına işaret edilen açıklamada, taramaların ilk gününde 4 bin 569 numune alındığı aktarıldı.

Açıklamada, il genelindeki 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde yapılan taramaların, bayramın ikinci ve üçüncü günü de devam edeceği kaydedilerek "Hem çay tarımı için gelen vatandaşlarımızdan hem işçi statüsünde gelen vatandaşlarımızdan alınan numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığına sabah saatlerinde gönderildi." ifadesine yer verildi.

Test sonuçlarının bayram sonuna kadar belli olmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, sonuçları alınan üretici ve işçilerin, ekiplerce aranarak bilgilendirileceği ifade edildi.


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