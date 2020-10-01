Rize'de şiddetli yağışta toprak altında kalan 3 otomobil zarar gördü
Rize'de şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda toprak altında alan 3 araç zarar gördü.
Rize
Rize'de şiddetli yağış hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, şiddetli yağışın etkili olduğu Pazar ilçesinin Tütüncüler köyünde, Adem Büyükbaş'ın evinin önünde heyelan meydana geldi. Heyelanda, Büyükbaş'ın park halindeki otomobili toprak altında kaldı.
Elmalık köyünde ise Erol Topal ile Turan Topal'a ait otomobiller, park halindeyken üzerlerine gelen toprak yığınının altında kaldı. Toprak altından çıkarılan otomobillerde hasar oluştu.
Bu arada, yağmur nedeniyle ilçeye bağlı köy yollarında ufak çaplı kaymalar meydana geldi.
İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını sürdüğü bölgede yağmur, şiddeti azalarak devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.