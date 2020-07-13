Rize'de şiddetli yağış nedeniyle dere taştı
Rize'nin Çayeli ilçesinde derenin taşması sonucu araçlar sular altında kaldı, apartmanların giriş katlarını su bastı.
Rize
Rize genelinde sabahtan itibaren etkili olan yağışın şiddetini artırması üzerine Çayeli ilçesinde debisi yükselen Şairler Deresi taştı.
Taşmanın etkisiyle dere üzerindeki köprü ulaşıma kapatıldı.
Çevredeki çok sayıda aracın sular altında kaldığı sel nedeniyle Eski Pazar Mahallesi'ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı.
Binaların alt katlarında yaşayan vatandaşlar, üst katlardaki komşularının yanına sığındı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Şiddetli yağışın devam ettiği ilçede, belediye ekipleri dere sularının taşıdığı rusubatı temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.