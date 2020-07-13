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Rize'de şiddetli yağış nedeniyle dere taştı

Rize'nin Çayeli ilçesinde derenin taşması sonucu araçlar sular altında kaldı, apartmanların giriş katlarını su bastı.

Muhittin Sandıkçı   | 13.07.2020
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle dere taştı Fotoğraf: Muhittin Sandıkç/AA

Rize

Rize'de şiddetli yağış

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış hasara yol açtı. Kent genelinde sabahtan itibaren etkili olan yağışın şiddetini artırması üzerine Çayeli ilçesinde debisi yükselen Şairler Deresi taştı. Çevredeki çok sayıda aracın sular altında kaldığı sel nedeniyle Eski Pazar Mahallesi'ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı. ( Muhittin Sandıkçı - Anadolu Ajansı )

Rize genelinde sabahtan itibaren etkili olan yağışın şiddetini artırması üzerine Çayeli ilçesinde debisi yükselen Şairler Deresi taştı.

Taşmanın etkisiyle dere üzerindeki köprü ulaşıma kapatıldı.

Çevredeki çok sayıda aracın sular altında kaldığı sel nedeniyle Eski Pazar Mahallesi'ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı.

Binaların alt katlarında yaşayan vatandaşlar, üst katlardaki komşularının yanına sığındı.


Şiddetli yağışın devam ettiği ilçede, belediye ekipleri dere sularının taşıdığı rusubatı temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

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