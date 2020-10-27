Rize'de karantina kuralını ihlal eden 118 kişi yurda yerleştirildi
Yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen karantina kurallarını ihlal ederek yurtlara yerleştirilen toplam kişi sayısının 118 olduğu bildirildi.
Rize
Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 118 kişi yurda yerleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen karantina kurallarını ihlal ederek yurtlara yerleştirilen toplam kişi sayısının 118 olduğu bildirildi.
Açıklamada, kurallara uymadıkları tespit edilen kişiler hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığı, adli işlem de başlatıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.