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Rize'de karantina kuralını ihlal eden 118 kişi yurda yerleştirildi

Yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen karantina kurallarını ihlal ederek yurtlara yerleştirilen toplam kişi sayısının 118 olduğu bildirildi.

Fikret Delal   | 27.10.2020
Rize'de karantina kuralını ihlal eden 118 kişi yurda yerleştirildi

Rize

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 118 kişi yurda yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen karantina kurallarını ihlal ederek yurtlara yerleştirilen toplam kişi sayısının 118 olduğu bildirildi.

Açıklamada, kurallara uymadıkları tespit edilen kişiler hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığı, adli işlem de başlatıldığı belirtildi.

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