Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi'ne STK'ler, meslek kuruluşları ve vatandaşlardan destek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Rize İyidere Lojistik Limanı Projesinin detaylarına ilişkin İkizderelileri bilgilendirmesinin ardından kentteki sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve vatandaşlardan projeye yoğun destek geldi.
Ankara
Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi ile ilgili son dönemde yürütülen algı operasyonları üzerine bölgeye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizderelilere projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.
Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum olmadığının altını çizen Karaismailoğlu, Rize İyidere Lojistik Limanı'nın çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa edildiğini bildirdi.
Karaismailoğlu'nun açıklamalarının ardından Rize Barosu Başkanlığı, Rize Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı, Rize Ticaret Borsası, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Rize Muhasebeciler Odası Başkanlığı, Rize Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, Rize Kent Konseyi, Rize Kent Gönüllüleri Konseyi, TÜMSİAD Rize Şubesi, MÜSİAD Rize Şubesi ve 53 Gazeteciler Derneği, İyidere'de yapılacak lojistik merkezinin inşasında kullanılacak taşların temini için İkizdere'de açılacak Cevizlik Taş Ocağı'nın doğayı katledeceği yönündeki eleştirilerin iyi niyetle yapılmadığını ifade ederek, projeyi desteklediklerini bildirdiler.
Rize'de söz konusu 11 kuruluş adına AA muhabirine açıklama yapan Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, işin niteliğini hiç araştırmadan yatırımlar mevzu olduğunda çevreci kesilen bazı grupların amaçlarının doğa, çevre ve insan hakları olmadığını söyledi.
Benzer grupların ağacı bahane edip Gezi Parkı olaylarını başlattıklarını ve çevreyi günlerce talan etmek suretiyle kalkışma içine girdikleri belirten Peçe, şöyle devam etti:
"İkizdere halkını kışkırtmak için yöreye gelen HDP'li vekiller ile 64 baronun taş ocağıyla ilgili yaptığı açıklamayı okuduğumuzda bu çelişkiyi anlamamak izahtan varestedir. PKK tarafından ülkenin dört bir yanında çıkartılan yangınlara bugüne kadar tek ses çıkartmayan HDP'li vekiller ile İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari, Şırnak gibi baroların İkizdere ile ilgili alelacele açıklama yapmaları gerçek niyetlerini ortaya koyma bakımından çok anlamlıdır."
İkizdere'de yaşayan vatandaşlardan tam destek
İkizdere'de yaşayan vatandaşlar da Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi'ne destek verdiklerini belirterek, ilçede tarımın bittiğini, hayvancılığın da çok zor şartlarda yapıldığını ifade ettiler.
Bölgenin herhangi bir gelir kaynağının olmadığını, tek kaynağın ulaşım olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi'nin bölge halkına sağlayacağı istihdam dolayısıyla projeye olumlu bakıyoruz. Gelip geçecek olan liman yüklerine, liman kamyonlarına verilecek hizmetle insanlar bölgeyi terk etmeyerek istihdam sağlanacak. Proje sayesinde bölge halkı evine ekmek götürecek." değerlendirmesinde bulundular.
Projeyle ilgili ilk başlarda bazı kaygılarının olduğunu ancak Karaismailoğlu'nun bilgilendirmesinin ardından kaygılarının ortadan kalktığını vurgulayan vatandaşlar, projenin tamamlanmasının ardından bahsi geçen alanın en kısa sürede eski haline döndürülerek ağaçlandırılacağını söylediler.
Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi'nin bölge halkına çok büyük katkısı olacağını belirten vatandaşlar, Ovit Tüneli'nin bölgeye sağladığı rahatlık ve kolaylığa işaret etti.
Ovit Tüneli ile bölgeye büyük bir hizmet yapıldığını dile getiren vatandaşlar, Bakan Karaismailoğlu'na güvenlerinin tam olduğunu vurguladılar ve projeden asla taviz verilmemesini istediler.
Vatandaşlar, projeyi bölgeye kazandıranlara ve projede emeği geçenlere de teşekkür ettiler.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.