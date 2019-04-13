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Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 9. kez Avrupa şampiyonu olması, final müsabakasını Yozgat'taki evlerinde takip eden ailesi tarafından sevinçle karşılandı.

Ömer Ertuğrul   | 13.04.2019
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Yozgat

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayla tamamlayarak 9. Avrupa şampiyonluğuna uzanan Rıza Kayaalp'in başarısı, Yozgat'taki aile evinde sevinçle karşılandı.

Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları, hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.

Rıza'nın Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-0 mağlup ederek 9. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanması, Kayaalp ailesine büyük sevinç yaşattı.

Rıza Kayaalp'in yakınları, madalya töreni sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla, okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Anne Sevgi Kayaalp, finali izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir kez daha altın madalya almasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Oğlunun başarılarının devamını dileyen anne Kayaalp, "Allah'ım oğluma nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları nasip etsin. Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum Türkiye'nin gururu oldu, Allah'ım yolunu açık etsin. İstiklal Marşımızı çaldırdı, bayrağımızı dalgalandırdı. Bir altın madalyası kaldı. İnşallah olimpiyat altınını da alıp, bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız. Allah'ım oğlumun gücünü kuvvetini artırsın." ifadelerini kullandı.

Baba Kelami Kayaalp de oğlunun 9. kez Avrupa şampiyonu olması nedeniyle çok gururlu olduğunu aktardı.

Maçı izleyen ailenin komşularından Hayriye Soyer ise "Çok mutlu olduk, gözyaşı ile seyrettik. Nice madalyalar almak nasip olsun. Çok mutlu olduk, çok duygulandık. Biz ağladık. Annesi daha sakin." şeklinde konuştu.

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