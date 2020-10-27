Rasulaynlı gençler Türkiye'nin desteğiyle açılan kurslar aracılığıyla meslek sahibi olacak
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde gençlere yönelik mesleki kurslar açıldı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan ve hayatın normale dönmeye başladığı Rasulayn ilçesinde Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, aktif hale getirilen Rasulayn Halk Eğitim Merkezinde gençlere yönelik mesleki kurslar verilmeye başlandı.
210 kursiyerin katıldığı kurslarda gençlere usta öğreticiler tarafından, bilgisayar, tekstil, el sanatları, kuaförlük, Türkçe ile İngilizce dersleri veriliyor.
Tekstil kursuna katılan kursiyerlerin de desteğiyle günlük 2 bin cerrahi maske üretimi yapılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.