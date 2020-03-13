Euro
7.01
Dolar
6.30
BIST 100
96,457.38
Altın
1,579.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Lale Köklü Karagöz   | 13.03.2020
Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş son yolculuğuna uğurlandı

Hatay

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Buluş'un (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, Barbaros Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Hacı Meryem İçcan Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin annesi Aynur Ertem ve akrabalarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı milletvekilleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından askerlerce taşınan şehidin tabutuna Bakan Akar da omuz verdi.

Şehit Buluş'un cenazesi, daha sonra Kırıkhan Şehitliği'nde defnedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB tatil süresince öğretmenlere 15 saat ek ders ücreti ödeyecek
AVM'lerde koronavirüs önlemleri artırılıyor
Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Meclis koronavirüse karşı ilaçlandı

Benzer haberler

Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş son yolculuğuna uğurlandı

Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş son yolculuğuna uğurlandı

Resulayn'da kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı: 4 şehit

Şehit oğlunu yalnız bırakmamak için bir başına kaldığı köyünü terk edemiyor

Evlatlarını rejimin saldırılarında kaybeden anneler, şehit Mehmetçik annelerinin acısını paylaştı

Evlatlarını rejimin saldırılarında kaybeden anneler, şehit Mehmetçik annelerinin acısını paylaştı

Dünya genelindeki Maarif okullarında İdlib şehitleri için hatim okundu

Dünya genelindeki Maarif okullarında İdlib şehitleri için hatim okundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret