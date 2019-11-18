Rasulayn'da elektriksiz köye jeneratörü Mehmetçik kurdu
Elektrik ve suyun olmadığı Suriye'nin Rasulayn bölgesindeki Nukra köyü için temin edilen 75 kilovatlık elektrik jeneratörünün kurulumunu Türk askeri yaptı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn’a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 KW’lık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/lcc0it4W6y— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2019
Paylaşımda, bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 kilovatlık elektrik jeneratörünün kurulumunun yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, elektrik jeneratörünün kurulumuna ilişkin video da yayımlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.