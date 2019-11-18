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Rasulayn'da elektriksiz köye jeneratörü Mehmetçik kurdu

Elektrik ve suyun olmadığı Suriye'nin Rasulayn bölgesindeki Nukra köyü için temin edilen 75 kilovatlık elektrik jeneratörünün kurulumunu Türk askeri yaptı.

Yıldız Aktaş   | 18.11.2019
Rasulayn'da elektriksiz köye jeneratörü Mehmetçik kurdu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 kilovatlık elektrik jeneratörünün kurulumunun yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, elektrik jeneratörünün kurulumuna ilişkin video da yayımlandı.

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