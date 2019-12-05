Rasulayn'da bombalı araç saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti
MSB'den terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla sivilin yaralandığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla sivilin yaralandığı bildirildi.
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