Euro
6.40
Dolar
5.75
BIST 100
108,659.00
Altın
1,479.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Rasulayn'da bombalı araç saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti

MSB'den terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla sivilin yaralandığı bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 05.12.2019
Rasulayn'da bombalı araç saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla sivilin yaralandığı bildirildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

Rasulayn'da bombalı araç saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti

Rasulayn'da bombalı araç saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti

MSB: PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi

Rasulayn'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü

FETÖ'nün askeri öğrencileri tehditleri itirafçı ifadesinde

FETÖ'nün askeri öğrencileri tehditleri itirafçı ifadesinde
TSK 'Mavi Vatan'ı yeni gemi ve denizaltılarla koruyacak

TSK 'Mavi Vatan'ı yeni gemi ve denizaltılarla koruyacak
MSB: Terör örgütü Resulayn'da sivilleri hedef aldı

MSB: Terör örgütü Resulayn'da sivilleri hedef aldı