ANKARA - MUHAMMET İKBAL ARSLAN

Uzmanlar, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın elinde bulunan DEAŞ'lı teröristlere yönelik olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu sosyal medyadan yaptığı, "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." paylaşımını AA muhabirine değerlendirdi.

TOBB ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya, Suriye'de YPG/PKK'nın elindeki DEAŞ'lı teröristlerin Avrupalı devletlere iade edilmesinin önemli bir sorun haline geldiğini ifade etti.

Yalçınkaya, "YPG'nin PKK terör örgütüyle bağlantılı olması nedeniyle kimse onlarla muhatap olmak istemiyor. Avrupalı devletler bunu bir bahane olarak kullanıyor ve kendi sosyoekonomik ortamlarında yetişmiş DEAŞ'lıların kendi topraklarına dönmesini istemiyorlar. DEAŞ'lılar geri döndüklerinde, savaş alanı tecrübesine sahip eski militanlar olarak radikal eylemlere dahil olabilirler." dedi.

"Türkiye YPG/PKK'yla muhatap olmayı doğru bulmuyor"

Dünyada birçok devletin hapishanede bulunan DEAŞ'lıları sorun olarak gördüğünü ancak bu konuda sorumluluk almadığını belirten Yalçınkaya, "Türkiye, Trump'ın istediği ve YPG/PKK ile muhatap olmayı içeren formülü doğru bulmuyor. ABD madem oraya girdi ve YPG/PKK ile iş birliği yaptı, o zaman sorunu kendisinin halletmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yalçınkaya, Avrupalıların ellerini taşın altına koymak istemedikleri için YPG'nin elindeki vatandaşlarını almadıklarını belirterek "Avrupalı devletler DEAŞ'a katılmış vatandaşlarının kendilerine tehdit oluşturacağının farkındalar. Bu açıdan Trump Avrupa'ya tepki göstermekte haklı. Bu aslında bir sonuç. Legal olmayan organizasyonla devlet olarak birliktelik yaparsanız, bunların tasfiyesi söz konusu olduğunda legal bir zemin bulamıyorsunuz. ABD-YPG/PKK ilişkisi bunun açık bir örneği oldu." ifadelerini kullandı.

ABD'deki iç kamuoyunda da bu konuyla ilgili tartışmaların sürdüğünü belirten Yalçınkaya, Trump'ın kendi kamuoyuna, "DEAŞ'la savaştım ve kazandım" mesajını vermek istediğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Yalçınkaya, "Suriye'ye DEAŞ'lılar girerken Avrupalılar seyrediyordu. Şapkayı önüne koyup düşünme vakti. Radikalleşen ve hatta şiddete varan aşırılığa dahil olan insanların, tekrar radikalleşmeden arınabilmesi için doğup büyüdükleri sosyoekonomik ortama geri dönmeleri gerekir ki rehabilite edilebilsinler. Örneğin, Fransa'da veya Belçika'da radikalleşmiş birisi ancak doğup büyüdüğü ülkede rehabilite edilmeli." dedi.

YPG'nin elindeki yaklaşık 800 DEAŞ'lının hiç kimse tarafından teslim alınmaması ve serbest bırakılması halinde Türkiye'ye de büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacağını belirten Yalçınkaya, sadece PKK'ya silah verilmediğinin altını çizdi. Yalçınkaya, serbest bırakılan DEAŞ'lıların Türkiye'ye kaçak yollarla girerek eylem yapabileceğini, yanı sıra Avrupa'dan giderek YPG/PKK'ya katılan teröristler sorununun da bir kenarda durduğunu ifade etti. Yalçınkaya, bu sorunun Türkiye tarafından gündemde tutulmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

"DEAŞ'lıların yargılama süreci işlemez"

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu da Trump'ın Avrupalılara DEAŞ'lıları alması konusunda çağrı yapmasının ardından onlara ithafen "sınırdan geçmelerine izin veriyorsunuz, tam da orada olmalarını istiyorsunuz" dediğini hatırlattı. Dedeoğlu, "Trump'ın Avrupa'ya verdiği birinci mesaj 'biz burada mücadele ediyoruz, siz de oraya militan devşiriyorsunuz' oldu. Dolayısıyla Avrupa'nın iyi bir müttefik olarak davranmadığı ve DEAŞ'ı desteklediğini söyledi. İkinci olarak ise 'benim çekilmemi istemeyenler Avrupalılar' demeye getiriyor." diye konuştu.

Trump'ın bir nevi Avrupalıları azarladığını belirten Dedeoğlu, "ABD'nin topladığı DEAŞ'lıları Avrupa'ya verip, onların yargılanmasını sağlama süreci işlemez. Onların hangi ülkeden geldiklerini tespit etme ve geri gönderme süreci çalışmaz. Ancak bu iş olursa bir iki münferit örnek söz konusu olabilir." dedi.

"Birçok DEAŞ'lı Türkiye'de yakalanıp ülkelerine iade ediliyor"

Dedeoğlu, Trump'ın çözüm bulunamazsa DEAŞ'lıları serbest bırakabileceğini hatırlatarak bunun daha çok Avrupa için tehdit oluşturduğunun altını çizdi. Bu durumun Türkiye ile ilgili bir içeriğe sahip olmadığına işaret eden Dedeoğlu, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede zaten ABD ile çok yakın temasta olduğunu ve Türkiye'de bu konuda yargılamalar yapıldığını anlattı.

Avrupa'dan geçen birçok DEAŞ'lının Türkiye'de yakalanıp ülkelerine iade edildiğini söyleyen Dedeoğlu, Trump'ın, Avrupalılara 'ben bunları serbest bırakırsam siz düşünün' ve 'çekilirsem siz de buraya gelip, elinizi taşın altına koyacaksınız' mesajları verdiğini kaydetti.