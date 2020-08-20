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Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlit okundu

Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlit okundu.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 20.08.2020
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlit okundu Fotoğraf: Nevzat Yıldırım/AA

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği ve akşam namazının ardından başlayan mevlit programına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy ile yazar-şair İskender Pala ve bestekar hafız Amir Ateş'in de aralarında bulunduğu kültür-sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin imam ve müezzinlerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti icra ettiği programda, mersiyehan Celal Yılmaz ile Türk müziğinin önemli bestekarlarından hafız Amir Ateş, Süleyman Çelebi'nin Mevlid Mesnevisi'ni seslendirdi.

Yatsı ezanına kadar süren mevlit programının duasını, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı yaptı.

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Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlit okundu