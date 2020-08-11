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Polisin ikna ettiği PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Van ve Şanlıurfa polisinin ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına faaliyet yürüten teröristin güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Necat Hazar   | 11.08.2020
Polisin ikna ettiği PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Van

Suriye'de terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten PYD/YPG'li terörist, polisin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

                    

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik geri getirme ve ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Van ve Şanlıurfa emniyet müdürlükleri ekiplerince, Suriye'de terör örgütü adına faaliyet yürüten B.K. ile teslim olması için irtibat kurulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Kobani bölgesinde silahlı faaliyet yürüten ve 2014'te örgüte katılan B.K. ile irtibat kurulmuş, yürütülen çalışmalar sonucu teslim olmaya ikna edilmiştir. B.K, Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevlilerimize teslim olmuştur. Örgüt mensubu B.K, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır."

Açıklamada, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, halkın huzuru, devletin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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