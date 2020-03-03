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Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı

Polis Akademisi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri andı.

Muhammed Boztepe   | 03.03.2020
Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı

Ankara

Polis Akademisi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri andı.

Akademinin Twitter hesabından "Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." başlığıyla paylaşılan videoda, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasına yer verildi.

İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu videoda, şehitlerin isimlerinin tek tek söylenmesine akademi öğrencilerinin "burada" karşılığını verdiği görülüyor.


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