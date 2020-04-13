Euro
7.42
Dolar
6.79
BIST 100
96,398.64
Altın
1,722.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Plakasını sökerek 'bundan sonra emniyet düşünsün' paylaşımı yapan sürücü yakalandı

Konya'da otomobilinin plakasını sökerek, "Bu saatten sonra Konya emniyeti düşünsün." şeklinde paylaşım yapan kişiye 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Engin Özekinci   | 13.04.2020
Plakasını sökerek 'bundan sonra emniyet düşünsün' paylaşımı yapan sürücü yakalandı

Konya

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yapan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Yakalanan kişiye, "Trafik yönünden ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan 7 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Konya Emniyeti tarafından paylaşılan videoda polislerden özür dileyen kişi, "Konya emniyetinden, polis abilerimden ve ablalarımdan özür diliyorum. Gerçekten bu derecede bir hata olduğunu bilmiyordum. Pişmanım." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
New York'ta Kovid-19 ölümleri 10 bini geçti
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 957'ye ulaştı
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Çin'de Kovid-19 aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi

Benzer haberler

Plakasını sökerek 'bundan sonra emniyet düşünsün' paylaşımı yapan sürücü yakalandı

Plakasını sökerek 'bundan sonra emniyet düşünsün' paylaşımı yapan sürücü yakalandı

İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu

Evlerinden uzakta fedakarca koronavirüsle mücadele ediyorlar

İkinci el araç satışları martta frene bastı

İkinci el araç satışları martta frene bastı
Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama
Yayalara çarpıp kaçan sürücü düşen plakayı almaya gelince yakalandı

Yayalara çarpıp kaçan sürücü düşen plakayı almaya gelince yakalandı