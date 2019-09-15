Euro
6.29
Dolar
5.69
BIST 100
103,071.80
Altın
1,488.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın'

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine oğlu İbrahim Coşkun için Erzurum'dan katılan baba Mehmet Emin Coşkun, "PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın." dedi.

Hasan Namlı,Mehmet Sıddık Kaya   | 15.09.2019
'PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın'

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

"Millet perişan"

Terör örgütü tarafından 5 yıl önce 19 yaşındayken kaçırılan oğlu İbrahim Coşkun için oturma eylemine katılan baba Mehmet Emin Coşkun, oğlunun Muğla'da üniversite okurken dağa kaçırıldığını söyledi.

Muğla'dan tanımadığı bir kişi tarafından arandığını ve oğlunun iki kişi tarafından terör örgütüne götürülmek üzere kaçırıldığını bilgisinin verilmesi üzerine hemen oraya gittiğini işaret eden Coşkun, polis yaptığı araştırmada kendisi ankesörlü telefonla arandığının tespit edildiğini aktardı.

Coşkun, oğlunu bulmak üzere önce Şanlıurfa'ya daha sonra Diyarbakır'a gittiğini belirterek, "5 yıldır haber alamıyorum. PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın. Millet perişan, oturma eylemine devam edeceğim. Bunları lanetliyoruz. Allah belalarını versin." dedi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

'PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın'

'PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın'

Diyarbakır annelerinden HDP Diyarbakır İl Başkanlığı hakkında suç duyurusu

'Yeter artık, bu zulmü gariban insanların üstünden kaldırsınlar'

'Çocuklarımızı bize versinler okula gönderelim'

'Çocuklarımızı bize versinler okula gönderelim'
Hukukçular PKK'nın kaçırdığı çocukların yasal durumunu değerlendirdi

Hukukçular PKK'nın kaçırdığı çocukların yasal durumunu değerlendirdi

Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerine ziyaret