Euro
9.73
Dolar
8.28
BIST 100
1,126.99
Altın
1,883.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonu: Mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda keskin nişancı tüfeği, patlayıcı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 28.10.2020
PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonu: Mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

Van

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde teröristlere ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesi kırsalında 27 Ekim itibarıyla "Yıldırım-10" operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Operasyonda, Zagros/Şiyar-1 keskin nişancı tüfeği ve bu silaha ait 12 fişek, 40 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram C4 patlayıcı, 23 küçük tüp, 20 büyük tüp, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmat olay yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
AB liderleri Kovid-19 gündemiyle toplanacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 232 bini geçti
İstanbullular, vaka sayısındaki artış sonrası Kovid-19 tedbirlerine daha çok riayet ediyor
Malatya'da koronavirüs vaka sayısı bir haftada yüzde 15-20 arttı

Benzer haberler

PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonu: Mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonu: Mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonu

Fedakar öğretmenler öğrencileri üşümesin diye 4 derslikli okul yaptırıyor

Ankara'da terör örgütü DEAŞ soruşturması: 7 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ soruşturması: 7 gözaltı
Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor

Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor
Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı

Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı