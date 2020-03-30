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KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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PKK'nın sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi terörist etkisiz hale getirildi

PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Mümin Altaş   | 30.03.2020
PKK'nın sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

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