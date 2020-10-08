Euro
9.32
Dolar
7.93
BIST 100
1,150.29
Altın
1,892.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

PKK'nın katlettiği AK Parti'li Muştu'nun ailesi acı dolu geceyi unutamıyor

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerce evinin önünde katledilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun ailesinin acısı aradan geçen zamana rağmen tazeliğini koruyor.

Mesut Varol   | 08.10.2020
PKK'nın katlettiği AK Parti'li Muştu'nun ailesi acı dolu geceyi unutamıyor Fotoğraf: Mesut Varol /AA

Van

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerin evinin önünde katlettiği AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun (56) ailesi, terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Aşağı Mollahasan Mahallesi'nde 9 Ekim 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca çocuklarının gözleri önünde şehit edilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Muştu'nun ailesi, o gün yaşadıkları acıyı yüreklerinde hissediyor.

Babaları şehit edildiğinde 17 yaşında olan Pınar, 16 yaşında olan Yeter, 14 yaşında olan Umut, 13 yaşında olan Vedat, 12 yaşında olan İsmihan ile 11 yaşında olan Dicle yaşadıkları acı dolu geceyi unutamıyor.

Küçük yaşta babalarını teröre kurban veren Muştu'nun 6 çocuğu ve eşi, ondan geriye kalan fotoğraf ve özel eşyalarına bakarak teselli buluyor.

Günahsız insanları öldüren terör örgütü PKK'yı lanetleyen Muştu'nun çocukları, babalarından devraldıkları mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek istiyor.

"Şehidimizle gurur duyuyoruz"

Aradan geçen zamana rağmen eşini kaybetmenin acısını yüreğinde hisseden 48 yaşındaki Belgüzar Muştu, AA muhabirine, eşini kaybettikten sonra çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Yardımsever biri olan eşinin bölgede çok sevildiğini anlatan Muştu, "Eşimin şehit edilmesinden sonra çok acılı günler yaşadık, psikolojimiz bozuldu. Çok şükür çocuklarım şehit evladı. Nereye gidersek tüm kapılar bize açık. Şehidimizle gurur duyuyoruz. Onunla başımız dik, alnımız açık. Çok iyi bir insan ve hayırseverdi. Bu yüzden herkes tarafından sevilip sayılırdı. Allah bu acıyı bize yaşatanları affetmesin." diye konuştu.

"Babamın yarım bıraktığı davayı sürdüreceğiz"

Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kızı Yeter Muştu ise aradan geçen zamana rağmen babalarını unutmadıklarını dile getirdi.

Suçu günahı olmayan babasının teröristlerce şehit edildiğini dile getiren Muştu, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız her şeyde babamın ismi geçiyor. Onu unutamıyoruz. Bugün şehit çocuğu olmanın gururuyla yaşıyoruz. Başımızı düşmana karşı eğmiyorsak babamın sayesindedir. Babamın yarım bıraktığı davayı çocukları olarak sonsuza kadar sürdüreceğiz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olmaya çalışacağız."




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgından çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor
Uzmanından kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunma önerileri
'Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor'
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 401 bini aştı

Benzer haberler

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu

PKK'nın katlettiği AK Parti'li Muştu'nun ailesi acı dolu geceyi unutamıyor

'Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor'

Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi törenle anıldı

PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi törenle anıldı
HDP'li Remziye Tosun'un teröristlerin tedavisine yardım ettiği iddiası gerekçeli kararda

HDP'li Remziye Tosun'un teröristlerin tedavisine yardım ettiği iddiası gerekçeli kararda