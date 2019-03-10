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PKK'nın bayram alışverişine giderken katlettiği siviller unutulmadı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 25 yıl önce bayram alışverişine giden köylülerin bulunduğu otobüse yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 2'si çocuk 10 kişi anıldı.

Cihan Çetin   | 10.03.2019
PKK'nın bayram alışverişine giderken katlettiği siviller unutulmadı

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 25 yıl önce bayram alışverişine giden köylülerin bulunduğu otobüse yönelik terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 2'si çocuk 10 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Şehitler Kervanı Platformunca Yıllarca Mahallesi'nde, katliamda hayatını kaybedenlerin mezarları başında düzenlenen tören Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Saldırıda 12 yaşındaki oğlunu kaybeden Abdurrahman Gülçer burada yaptığı konuşmada, "1994 yılının ramazan ayında Kadir Gecesi'nin sabahında Diyarbakır merkeze bayram alışverişine giden içinde kadın, çocuk, yaşlı bulunan yaklaşık 50 kişinin bindiği otobüs PKK tarafından yola döşenen mayına çarptı. 10 kişi şehit oldu, 40 kişi de yaralandı. Şehitler arasında 12 yaşında 2 çocuk da vardı. Bunlardan biri de benim oğlumdu." dedi.

Saldırıda yaralanan Seyithan Akman ise "Bayram alışverişi için şehir merkezine gitmek için otobüse bindik. Köyün otobüsünün tek olması nedeni ile yol üzerinde bulunan dört köyden yolcu aldı. Otobüs çocuk, kadın, erkekler ile tıklım tıklım doluydu. Daha önce birkaç kez yolumuza mayın yerleştirmişler, fark edip çıkarmıştık. Mayın patlamasını hatırlamıyorum, ana cadde yol ayrımına geldiğimizde sadece sanki şimşek patlama sesi gibi bir şey duydum. Bir müddet sonra kendime geldim. Otobüsten yaklaşık 50 metre uzaklığa bir yere uçtum, şu an iki bel kemiğim kırık olduğundan herhangi bir iş yapamıyorum." ifadelerini kullandı.

Törende daha sonra katledilenlerin hayatlarından kısa kesitler aktarıldı. Bu sırada törene katılanlardan bazıları gözyaşı döktü.

Şehitler için duanın da edildiği törene Hür Dava Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu ile çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı. 

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