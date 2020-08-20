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PKK'lı teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi Mehmetçiğin dikkati sayesinde önlendi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırı girişiminde bulunduğu bomba yüklü 2 maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 20.08.2020
PKK'lı teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi Mehmetçiğin dikkati sayesinde önlendi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı müdahaleyle önlendi.

Bölgedeki bir üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 maket uçak, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.

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