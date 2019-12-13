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PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 9 barınak ve sığınak imha edildi.

Fecri Barlık   | 13.12.2019
PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi

Siirt

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan ilçesi Tandır Dağı Kalemis bölgesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında yapılan arazi arama faaliyetinde, teröristlere ait bol miktarda gıda ve yaşamsal malzemeler ile örgütsel dokümanların bulunduğu 9 barınak ve sığınak tespit edildi.

Barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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