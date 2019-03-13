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Türkiye

PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı şeması bulundu

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcıların hazırlanması için kullanılan elektronik devrelerin şemasının yer aldığı not defteri bulundu.

13.03.2019
PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı şeması bulundu

Siirt

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcıların hazırlanması için kullanılan elektronik devrelerin şemasının yer aldığı not defteri bulundu, 4 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve muhtemel barınma alanlarının imha edilmesi amacıyla "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu" gerçekleştirildi.

Jandarmanın mayın arama köpeği "Posta"nın da katıldığı operasyonda, teröristlerce kullanılan biri 3 odalı, biri 300 metre uzunluğunda 4 sığınak ve mağara tespit edildi.

Sığınak ve mağaralarda yapılan aramada, el yapımı patlayıcıların hazırlanması için kullanılan elektronik devrelerin şemasının yer aldığı not defteri, 4,5 kilogram C4 patlayıcı, anti tank roketatar mühimmatı, anti personel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, el yapımı patlayıcı şırınga düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat gübre, 2 pil bloğu, akü, radyo, video oynatıcı, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edildi.

Sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

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