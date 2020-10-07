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PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi törenle anıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde 1993 yılında PKK'lı teröristlerce katledilen çoğu çocuk ve kadın 37 kişi anıldı.

Mehmet Niyazi Deniz   | 07.10.2020
PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi törenle anıldı

Siirt

Siirt'te, Şirvan Kaymakamlığınca Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde düzenlenen anma törenine, Kaymakam Recep Hasar, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Fazlı Okur ve vatandaşlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımla düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan Kaymakam Hasar, 27 yıl önce Daltepe ve Kalkancık köyünden 37 kişinin terör örgütü PKK tarafından hunharca katledildiğini söyledi.

Terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşmayacağını ifade eden Hasar, "Hain saldırıda ismi konulmamış 3 aylık bir bebeğin de bulunduğu katledilen vatandaşlarımızı bir kez daha anıyoruz. Bölücü terör örgütü ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmekte. Şehitlerimiz sayesinde huzur ve güven içinde yaşamaktayız. Bu kutsal görevi kanımızın son damlasına kadar sürdüreceğimizi herkes bilsin." diye konuştu.

"Şehitlerin aileleri bize emanettir." diyen Hasar, tüm şehitleri rahmetle ve saygıyla andıklarını aktardı.

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