Euro
7.40
Dolar
6.77
BIST 100
97,938.04
Altın
1,726.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 1 işçi şehit oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir işçi şehit oldu.

Ekrem Payan,Mehmet Demirhan   | 14.04.2020
PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 1 işçi şehit oldu

Şırnak

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Silopi ilçesinin Kösreli köyü kırsalında yapımı süren Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının 08.25'te infilak ettiği bildirildi.

Patlamada Diyarbakırlı 28 yaşındaki işçi Yasin Sağır'ın şehit olduğu belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerince teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şehit işçiye Allah'tan rahmet dileğinde bulunulurken, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini aştı
Astaş Holding'ten Sağlık Bakanlığı'na 'koronavirüsle mücadele' desteği
Antalya'da plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü
ABD'den tükürük bazlı Kovid-19 testine onay
Lübnan ve Kuveyt'te koronavirüsten ölümler arttı

Benzer haberler

PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 1 işçi şehit oldu

PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 1 işçi şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Kulp'taki şehit yakınlarından terör örgütü PKK'ya tepki

Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
Kulp şehitleri geride buruk hikayeler bıraktı

Kulp şehitleri geride buruk hikayeler bıraktı
Kulp'taki terör saldırısında şehit olan 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kulp'taki terör saldırısında şehit olan 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı