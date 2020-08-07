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PKK'dan kaçan terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı bir teröristin, Şırnak'ta hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 07.08.2020
PKK'dan kaçan terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütten kaçışlar da sürüyor.

Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı bir terörist daha Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teslim oldu.

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