PKK'dan kaçan terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı bir teröristin, Şırnak'ta hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütten kaçışlar da sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2020
Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/CtDOy1Iy2G
Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı bir terörist daha Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teslim oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.