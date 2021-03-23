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Türkiye

PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda bir terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. 2021'de içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 36'ya yükseldi.

Aykut Karadağ   | 23.03.2021
PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensubunun 2015'te terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 36'ya ulaştı.

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