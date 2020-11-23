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PKK'da çözülme hızlandı: İkna çalışmaları sonucu örgütten kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Sertaç Bulur   | 23.11.2020
PKK'da çözülme hızlandı: İkna çalışmaları sonucu örgütten kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 4 teröristin daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Teslim olanların 1997 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları Suriye, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 210'a yükseldiği vurgulandı. 

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