Euro
6.39
Dolar
5.77
BIST 100
100,216.00
Altın
1,504.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

PKK/YPG'nin tacizlerine karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ve saldırıların devam ettiği bildirildi.

Burcu Çalık   | 26.10.2019
PKK/YPG'nin tacizlerine karşılık verildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ve saldırıların devam ettiği bildirildi.

MSB tarafından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerce, keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG'li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Benzer haberler

PKK/YPG'nin tacizlerine karşılık verildi

PKK/YPG'nin tacizlerine karşılık verildi

'Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır'

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

'Kırmızı bültenle aranan katilin takdir edilmesi namertliktir'

'Kırmızı bültenle aranan katilin takdir edilmesi namertliktir'
'Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan uluslararası toplum kendinden utanmalı'

'Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan uluslararası toplum kendinden utanmalı'
'Soçi mutabakatı planlandığı gibi gidiyor'

'Soçi mutabakatı planlandığı gibi gidiyor'