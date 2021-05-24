PKK/YPG'li bir terörist Kilis'te Suriye sınırında yakalandı
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı.
Kilis
Alınan bilgiye göre, Suriye'den bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda M.A. sınırı geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.
Gözaltına alınan teröristin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.