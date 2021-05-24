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Türkiye

PKK/YPG'li bir terörist Kilis'te Suriye sınırında yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı.

Cebrail Caymaz,İzzet Mazı   | 24.05.2021
PKK/YPG'li bir terörist Kilis'te Suriye sınırında yakalandı

Kilis

Alınan bilgiye göre, Suriye'den bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda M.A. sınırı geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan teröristin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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