PKK/YPG Tel-Halaf'ta sivillere saldırdı: 5 sivil yaşamını yitirdi
Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarının sürdüğü belirtildi.
Bebek katili teröristlerin Rasulayn'ın güney batısındaki Tel Halaf'ta bombalı araçla saldırı düzenlediği, saldırıda 3'ü çocuk 5 masum sivilin daha katledildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.