Euro
8.82
Dolar
7.48
BIST 100
1,089.02
Altın
1,918.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'daki deprem anında toz bulutu oluştu.
logo
Türkiye

PKK, sözde üst düzey yöneticinin MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini örgütten gizlemiş

Örgütün, etkisiz hale getirilen "Dozdar Hamo" kod adlı Abdulhrehman Hamo'yla görüşmek isteyen teröristlere uzun süre "Artık başka alanda üst düzey görevlendirildi" ya da "gizli bir faaliyet yürütüyor" gibi yalanlara başvurduğu belirlendi.

Kemal Karadağ   | 08.09.2020
PKK, sözde üst düzey yöneticinin MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini örgütten gizlemiş

Ankara

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Dozdar Hamo" kod adlı terörist Abdulrehman Hamo'nun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde etkisiz hale getirilmesinin terör örgütü tarafından, "Artık başka alanda üst düzey görevlendirildi" ya da "Gizli bir faaliyet yürütüyor" gibi yalanlarla örgüt mensuplarından gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, MİT'in istihbarat ağına takılan sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi, KCK Basın ve İletişim Sorumlusu Hamo yakın takibe alındı, teröristin ilişkileri ve günlük rutini analiz edildi.

Operasyon için uygun zamanı bekleyen MİT'in verdiği istihbarat ile harekete geçen TSK, 26 Kasım 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla Hamo'yu etkisiz hale getirdi.

MİT, operasyonun ardından, örgütün "üst düzey bir yöneticinin ölümü sonrasında nasıl bir politika izlendiği"ni de analiz etti.

Örgütün, Hamo ile görüşmek isteyen mensuplarına uzun süre "Artık başka alanda üst düzey görevlendirildi" ya da "gizli bir faaliyet yürütüyor" gibi yalanlarla örgüt üyelerinden gizlemeye çalıştığı belirlendi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim alanlar arasında bulunan Hamo'nun, çok sayıda silahlı eylemin planlayıcısı olduğu, örgüte 1990'da Suriye'den katıldığı, 2011-2016 arasında Suriye'de örgütün finans ve lojistik sorumluluğunun yanı sıra PKK'nın Suriye yapılanmasının sözde yönetim kurulunda görev aldığı da öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Bakanlar Kurulundan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 587'ye çıktı
İçişleri Bakanlığından ek 'Kovid-19 Tedbirleri genelgesi
Çinli aşı üreticisi, 3 bin çalışanı ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

PKK, sözde üst düzey yöneticinin MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini örgütten gizlemiş

PKK, sözde üst düzey yöneticinin MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini örgütten gizlemiş

KKTC'de 'Akdeniz Fırtınası' esecek

Türkiye'den Kosova ordusuna destek

Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret

Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret
Ezidilerin ruhani liderinin vekili Tahsin Beg, PKK'nın Sincar'da istenilmediğini söyledi

Ezidilerin ruhani liderinin vekili Tahsin Beg, PKK'nın Sincar'da istenilmediğini söyledi

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne Başbakanlığın önünde eylem yaptı

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne Başbakanlığın önünde eylem yaptı