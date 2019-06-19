PKK sığınağında omuzdan atılan füze bulundu
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya ait sığınakta, yerden havaya omuzdan atılan füze ele geçirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Harekatı başarılı şekilde devam ediyor.
Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta, yerden havaya omuzdan atılan "SA-14 portatif füze" bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.