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PKK sığınağında omuzdan atılan füze bulundu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya ait sığınakta, yerden havaya omuzdan atılan füze ele geçirildi.

Mehmet Tosun   | 19.06.2019
PKK sığınağında omuzdan atılan füze bulundu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Harekatı başarılı şekilde devam ediyor.

Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta, yerden havaya omuzdan atılan "SA-14 portatif füze" bulundu.

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