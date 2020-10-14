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PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularından Zengin etkisiz hale getirildi

PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki sözde üst düzey sorumlularından Zengin etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 14.10.2020
PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularından Zengin etkisiz hale getirildi

Ankara
MİT'in istihbaratıyla, PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki sözde üst düzey sorumlularından Serhat Patnos kod adlı Fuat Zengin etkisiz hale getirildi. 

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