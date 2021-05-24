Euro
10.23
Dolar
8.39
BIST 100
1,451.68
Altın
1,883.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, buğday hasadına katılmak için geldiği Hatay Amik Ovası’nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Pençe Yıldırım Operasyonu'nun ikmal faaliyetleri sırasında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı'nda ikmal faaliyetleri sırasında bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Sertaç Bulur   | 24.05.2021
Pençe Yıldırım Operasyonu'nun ikmal faaliyetleri sırasında bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin için yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini aşarken günlük vakalar son haftaların en düşük seviyesinde
Japonya'da Kovid-19 nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan OHAL'in süresinin uzatılması planlanıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu

Benzer haberler

Pençe Yıldırım Operasyonu'nun ikmal faaliyetleri sırasında bir asker şehit oldu

Pençe Yıldırım Operasyonu'nun ikmal faaliyetleri sırasında bir asker şehit oldu