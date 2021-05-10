Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu mağarada 7 adet 60 milimetre havan, 3 adet 81 milimetre havan, 2 adet RPG-7, 2 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek, bir kanas, 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 konkurs, 2 adet SA-16 (Igla-1), 8 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 20 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 7 adet 81 milimetre havan mühimmatı ve 250 havan tapası ile örgütsel dokümanların ele geçirildiği belirtildi.
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Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. https://t.co/NGhtM7jyhl#MSB #TSK pic.twitter.com/jyKEDOWPAy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2021