Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısının 37 olduğu kaydedildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından açıklamada, Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi sürdüğü belirtildi.
1⃣ Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 27, 2021
Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mustafa Çalım’ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK’lı terörist kaçamadan etkisiz hâle getirildi.https://t.co/Nbpb46x4xU#MSB #TSK
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman şehidimizin saldırıya uğradığı bölgede tespit edilen 1 PKK'lı terörist, silahlarıyla beraber kaçamadan etkisiz hale getirildi."
"3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda bir mağaraya gizlenen 3 PKK’lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
1️⃣ Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.https://t.co/mFBkhDgt48#MSB #TSK pic.twitter.com/P5zeHxGlgA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 27, 2021
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısının 37 olduğu kaydedildi.