Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.