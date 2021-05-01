Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 doçka uçaksavar silahı ile 290 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 doçka uçaksavar silahı ve 290 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.