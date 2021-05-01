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Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 doçka uçaksavar silahı ile 290 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 01.05.2021
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 doçka uçaksavar silahı ve 290 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

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