Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.