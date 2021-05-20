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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 20.05.2021
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği duyuruldu.

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